В Киргизии предложили вооружить жителей приграничных сел

В парламенте Киргизии на обсуждение вынесен проект по изменению закона «О пограничных уполномоченных», согласно которому Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) сможет выдавать гражданским лицам стрелковое и боевое оружие на приграничных территориях. Об этом сообщает издание Kloop.

В документе говорится, что оружие смогут получить только граждане, имеющие статус «пограничных уполномоченных». Согласно законодательству, правом наделять граждан таким статусом обладает ГКНБ.

По действующим правилам, выдача боевого оружия «пограничным уполномоченным» не предусмотрена. В настоящее время гражданских лиц могут привлекать только для помощи пограничникам по охране государственных границ.

29 апреля на границе Таджикистана и Киргизии вспыхнул конфликт. Из перестрелки он перерос в полномасштабные бои и погромы. Причиной послужил давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной». Жертвами стали десятки людей с обеих сторон, пострадали сотни мирных жителей. Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в провокации.