Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу.

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. (...) Народ России знает, что вы никогда не подведете», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал военным успехов и всего наилучшего.

Ранее представители Водоканала Санкт-Петербурга пригрозили отключить в городе воду в фонтанах в День ВДВ. К мере прибегнут, если празднующие не будут реагировать на просьбу не купаться.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа с 2006 года.