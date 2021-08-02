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Путин поздравил военных с Днем ВДВ

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу.

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. (...) Народ России знает, что вы никогда не подведете», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал военным успехов и всего наилучшего.

Ранее представители Водоканала Санкт-Петербурга пригрозили отключить в городе воду в фонтанах в День ВДВ. К мере прибегнут, если празднующие не будут реагировать на просьбу не купаться.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа с 2006 года.

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