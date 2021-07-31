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В Петербурге пригрозили отключить фонтаны в День ВДВ

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Представители Водоканала Санкт-Петербурга пригрозили отключить в городе воду в фонтанах в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечается 2 августа. К мере прибегнут, если празднующие не будут реагировать на просьбу не купаться, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Из-за коронавирусных ограничений и требований Роспотребнадзора во время праздника в городе не будут проводить официальные мероприятия. Службы также не собираются разгонять празднующих в общественных местах, однако горожане должны будут соблюдать порядок.

«То, что люди могут куда-то прийти, — это вполне логично. Люди могут собираться в любых местах и делать любые законные вещи. Никаких ограничений в этом смысле нет», — пояснили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Перед Днем ВДВ 2020 года власти Москвы заявили, что не будут отключать фонтаны в городе. Однако десантников предупредили, что их любимое развлечение может быть опасно, так как современные фонтаны считаются сложными техническими сооружениями, элементы которых можно сломать.

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