В Латвии в день ВДВ решили провести гей-парад

В Риге 2 августа, когда в столице Латвии традиционно отмечается день Воздушно-десантных войск (ВДВ), стартует Baltic Pride — ежегодное мероприятие, поочередно проводимое в столицах стран Балтии в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на сайте организатора гей-парада.

Мероприятие пройдет со 2 по 7 августа. Центральное событие — Марш гордости — состоится в последний день, 7 августа.

«Раньше довольно часто шутили, что гей-парад можно разрешить, только если он пройдет в день ВДВ. (...) 2 августа в самом русскоязычном городе Прибалтики пройдет гей-парад с лозунгом «празднуй с гордостью». Удачи! Не удивляйтесь потом ничему и не говорите, что я не предупреждал», — написал в своем Telegram-канале журналист агентства Sputnik Марат Касем.

В 2020 году Baltic Pride планировалось провести в Таллине, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили отменить мероприятие.

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