В Госдепе появился спецпосланник по правам секс-меньшинств

В государственном департаменте США появился спецпосланник по правам секс-меньшинств. Об этом сообщает РИА Новости.

Им стала Джессика Стерн. О ее назначении было объявлено одновременно с поднятием над американским внешнеполитическим ведомством радужного флага ЛГБТ. Указ о назначении Стерн на должность спецпосланника подписал президент США Джо Байден.

Ранее Стерн была сотрудницей Отделения правозащитной организации Human Rights Watch по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.

25 июня посольство США в России вывесило флаг ЛГБТ. Это событие приурочили ко Дню радужного флага (Pride Flag Day), который отмечается 25 июня с 1978 года. Именно тогда его впервые продемонстрировали на одном из гей-парадов. В американском посольстве также напомнили о Месяце гордости (Pride Month), который начался 1 июня.

5 июня Минобороны США отказалось вывешивать радужные флаги ЛГБТ-сообщества на действующих военных базах. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство продолжит придерживаться существующей политики, исключающей появления неофициальных флагов на своих объектах. При этом Кирби уточнил, что это решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которые мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее». Решение Пентагона не совпало с позицией Госдепа — ранее глава ведомства Энтони Блинкен выдал общее разрешение диппредставительствам США поднимать радужный флаг на одном флагштоке с американским флагом.