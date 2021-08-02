Белоруссию обвинили в желании представить скандал с Тимановской заговором

Политолог Валерий Карбалевич в разговоре с «360» обвинил власти Белоруссии в желании представить скандал со спортсменкой Кристиной Тимановской как заговор Запада. Эксперт назвал причиной случившегося решение президента Александра Лукашенко.

«В Белоруссии сегодня публичное возмущение против любого начальства — это почти измена родине. Такая в Белоруссии сложилась ситуация, что все граждане должны, как солдаты, выполнять любые указания сверху. Если человек стал протестовать, то это рассматривается как измена, и тут же ее отправили домой, — заявил Карбалевич. — Никто не скрывал, что это решение Лукашенко».

По мнению политолога, власти республики создали очередной международный скандал, который портит их репутацию и загоняет в глухую изоляцию. «Я не исключаю, что белорусские власти будут трактовать это как очередной международный заговор Запада против Белоруссии. Но это чисто белорусская ситуация», — отметил Карбалевич.

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Правительство Японии сообщило, что она в безопасности. Позже Тимановская получила польскую визу.