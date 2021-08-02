В штабе Тихановской рассказали о помощи Тимановской

В штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской оказывают помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, находящейся в поисках политического убежища в Европе. Об этом пресс-секретарь штаба Анна Красулина рассказала «Газете.Ru».

По ее словам, Тимановской намерены помочь «в осуществлении того решения, которое она примет». «Уже связались с диаспорой, с ведущими СМИ, связываемся с послами европейских стран в Японии и с послом Японии тут, в Вильнюсе. Держим руку на пульсе — чтобы оказать помощь и не навредить спортсменке», — отметила она.

Попытку белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) насильно вывезти спортсменку в Белоруссию Красулина назвала нарушением базовых прав человека. «Если человека пытаются насильно, вопреки его желанию, перевезти куда бы то ни было — это попытка похищения. Так было всегда. Так остается и сейчас», — заключила пресс-секретарь.

Ранее Кристина Тимановская приняла решение остаться под охраной в посольстве Польши в Токио. В свою очередь, польская дипмиссия уже начала процесс предоставления политического убежища легкоатлетке.

1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии исключил Тимановскую из забега на 200 метров на Олимпиаде в Токио. Официально такое решение объяснили неудовлетворительным эмоционально-психологическим состоянием спортсменки. До этого она выступила с резкой критикой решения белорусских спортивных чиновников поставить ее на эстафету на 400 метров без ее ведома.

