Число погибших в наводнении в Китае выросло до 302

Количество погибших в наводнении, которое обрушилось в июле на китайскую провинцию Хэнань, выросло до 302. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе поступала информация о 99 погибших. Из общего числа смертей в стихийном бедствии 292 пришлись на город Чжэнчжоу, столицу провинции. 14 жителей города погибли при затоплении метро. Пропавшими без вести до сих пор числятся 50 жителей провинции Хэнань.

За три дня, с 20 по 22 июля, в провинции выпало более 600 миллиметров осадков, что соответствует среднегодовому показателю для этого региона. Экономические потери от разрушений составили 18 миллиардов долларов. Из-за наводнений пострадали 580 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий.

Госсовет Китая объявил о начале расследования причин человеческих и финансовых потерь в наводнении. В Пекине сообщили, что накажут чиновников, виновных в нарушении своего долга.

30 июля стало известно о 200 тысячах пострадавших в наводнениях в южной провинции Бангладеш Кокс-Базар. Погиб 21 человек, 13 тысяч бангладешцев вынуждены были переселиться в лагеря для беженцев.