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200 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Бангладеш

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Фото: Sanchayan Chowdhury / globallookpress.com

Сильные муссонные дожди привели к наводнениям, из-за которых пострадали 200 тысяч человек в южной провинции Бангладеш Кокс-Базар. Об этом сообщает Reuters.

Во всей провинции наводнения и оползни, вызванные ливнем, унесли жизни 15 бангладешцев. 13 тысяч граждан страны переселились во временные лагеря. Наводнения также задели лагерь беженцев-рохинджа, расположенный в Кокс-Базаре. Погибло шесть мусульман-рохинджа, более 21 тысячи человек пострадали.

В южной провинции Кокс-Базар живут сотни тысяч рохинджа, бежавших от геноцида в Мьянме в 2017 году. Здесь находится один из крупнейших лагерей беженцев в мире. «За четыре года я ни разу не видел такого наводнения в лагерях», — заявил беженец, пострадавший от потопа.

29 июля около 150 человек погибли в наводнениях в восточной провинции Афганистана Нуристан. Стихийное бедствие обрушилось на уезд Камдеш на границе с Пакистаном.

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