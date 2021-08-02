Результат Феттеля на Гран-при Венгрии аннулировали

Немецкого гонщика «Формулы-1» Себастьяна Феттеля, представляющего команду Aston Martin, дисквалифицировали и аннулировали его результат на Гран-при Венгрии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Представители «Формулы-1» заявили, что пилот не предоставил необходимое для проверки количество топлива. После гонки 1 августа в болиде Феттеля оставалось 0,3 литра топлива, хотя, согласно техническому регламенту, должно быть как минимум литр топлива.

Таким образом, Феттель лишился второго места на Гран-при Венгрии. На его место переместился пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а Карлос Сайнс из Ferrari — на третье.

Следующим этапом «Формулы-1» станет Гран-при Бельгии. Соревнования состоятся 29 августа.