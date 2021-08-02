Российский телеканал прорекламировал вакцинацию с помощью гадалок

Российский федеральный телеканал ТВ-3 показал рекламный ролик, посвященный вакцинации от COVID-19. На ролик, в котором гадалки и ясновидящие призывали россиян делать прививки, обратило внимание издание Znak.com.

В рекламном видео показали, как гадалки не смогли помочь клиентам, которые хотели узнать свое будущее. Ясновидящие сказали, что будущее от них «закрыто», после чего одна из клиенток призналась, что ей страшно.

«Но мы в силах защитить себя и своих близких. Вакцинируйтесь, чтобы будущее вас не пугало!» — заявили в рекламе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией. Он подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу».

К концу июля против коронавируса в России вакцинировались более 34 миллионов человек.

