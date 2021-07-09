Крупного производителя пива затравили за призывы к прививкам

Одного из крупнейших производителей пива в мире — нидерландскую компанию Heineken — затравили за призывы к прививкам. Как сообщает Bloomberg, это началось после рекламы пива, распространенной в соцсетях.

В ролике двое пожилых людей сначала танцуют в ночном клубе, а потом бегут купаться нагишом на соседний пляж. «Ночь принадлежит привитым. Пора присоединиться к ним», — гласит рекламный слоган. Ролик спровоцировал резкую критику со стороны пользователей соцсетей. К примеру, в Twitter пользователи стали выкладывать видео, как они открывают бутылки пива и выливают его в свои кухонные раковины в знак протеста. В соцсети уже появился хештэг #BoycottHeineken.

В компании пояснили, что именно хотели показать этой рекламой. «Ролик чествует привитых пожилых людей, которые могут безопасно вернуться [к нормальной жизни], чтобы насладиться барами и клубами и снова пообщаться — то, чего мы все с нетерпением ждем», — уточнил представитель Heineken. На этих новостях акции компании потеряли 0,61 процента и опустились до 99,74 евро за штуку.

Bloomberg подчеркивает, что пандемия и связанные с ней ограничения представляет особый риск для бизнес-моделей брендов, построенных на социальном взаимодействии в барах, ресторанах и ночных клубах. А сами топ-менеджеры позиционируют себя на переднем крае борьбы с антивакцинными настроениями, что заметно в таких странах, как США, Великобритания, Франция и Россия, указало агентство.