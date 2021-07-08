Продажу пива в России предложили усложнить

В России предложили усложнить продажу пива и ввести на него специальные лицензии. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Его слова приводит Ura.ru.
Хамзаев напомнил, что сейчас пиво — самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая. «То есть любой может где угодно продавать пиво. Для этого лицензия не нужна. Это же неправильно. Пивная продукция обязана лицензироваться», — уверен он.
При этом, считает Хамзаев, введение лицензирования никак не скажется на конечной цене, но перспективой подорожания будут запугивать производители. Сам напиток, добавил он, станет качественнее. В настоящее время по российским законам лицензии нужны только на продажу крепкого алкоголя, на пиво, медовуху и сидр подобная практика не распространяется.
В начале 2021 года Союз российских пивоваров (СРП) захотел установить минимальную розничную цену пива. В организации предупреждали, что на отечественном рынке пива установилась нездоровая ситуация. Крупные производители активно демпингуют — снижают цены в борьбе за долю рынка и рост продаж. При этом мелким и средним компаниям такая политика зачастую оказывается недоступна, поскольку может привести к убыточности.