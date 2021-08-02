Названо количество пользователей ОС от Huawei

Количество пользователей HarmonyOS достигло отметки в 40 миллионов. Об этом сообщает издание GizChina.

О достижении очередной психологической отметки топ-менеджер Huawei Ю Чэндон (Yu Chengdong) рассказал на презентации флагманов серии P50. По его словам, так как HarmonyOS 2.0 начала разворачиваться в начале июня, то получается, что для установки на 40 миллионов устройств новой операционной системе хватило менее двух месяцев. Это означает, что каждую секунду ОС устанавливается на восемь смартфонов.

Представители Huawei заявили, что намерены выпустить HarmonyOS 2 для каждого из актуальных смартфонов бренда. Новую прошивку в ближайшее время получат Huawei Mate 9, P10 и другие модели. Согласно раннему отчету, через месяц после запуска названой ОС система была установлена на 25 миллионов гаджетов.

В настоящее время HarmonyOS 2.0 доступна на телефонах серии Huawei P20, Mate 10, Nova 5i, Nova 4, X10, 30S, Play 4 и других аппаратах.

29 июля Huawei анонсировала новые смартфоны, которые получили HarmonyOS 2.0 из коробки. Флагманы P50 и P50 Pro имеют OLED-дисплей, камеру от Leica, от восьми гигабайт оперативной памяти, до 512 гигабайт встроенной памяти. Топовая модель P50 Pro доступна в двух версиях — с процессором Kirin 9000 и Snapdragon 888.