Huawei показала первый смартфон на своей системе

Huawei P50 окажется первым смартфоном китайского бренда, который получит HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на материалы компании.

На прошедшем мероприятии представители Huawei показали изображения и проморолик флагманского смартфона P50. Судя по анонсу, основная камера будет состоять из двух круглых блоков на задней панели: в одном из них будут находиться три объектива, в другом — объектив и вспышка. Топ-менеджеры Huawei отметили, что камера была разработана совместно с партнером Leica, она имеет ведущий сенсор Sony IMX800.

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Также известно, что Huawei P50 окажется первым смартфоном компании, который получит новую операционную систему HarmonyOS 2.0 из коробки. О том, когда китайская корпорация выпустит свой аппарат, не сообщается.

Кроме того, Huawei рассказала о массовом переводе своих устройств на собственную ОС. Начиная со 2 июня пользователи Huawei Mate 40, P40, Mate 30 Pro, MatePad и других девайсов смогут установить на свои гаджеты HarmonyOS 2.0. В третьем квартале года корпорация намерена предоставить доступ для новой ОС владельцам смартфонов серий Mate 20, Nova 7, Nova 8, Nova 6 и других устройств. Всего Huawei намерена перевести на HarmonyOS 2.0 порядка ста аппаратов, первоначально доступ к операционной системе получат только выпущенные для китайского рынка телефоны.

HarmonyOS — семейство операционных систем от Huawei, которые позиционируются как альтернатива Android. В конце марта стало известно, что китайская компания намерена открыть доступ к программам Huawei Mobile Services (HMS) для телефонов других производителей.