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Сервисы Huawei установят на другие Android-смартфоны

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Фото: Globallookpress.com

Meizu будет использовать фирменные сервисы Huawei в своих смартфонах. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Источник в находящейся под американскими санкциями корпорации рассказал, что Meizu решила устанавливать на свои телефоны программы семейства Huawei Mobile Services (HMS). В настоящее время на устройствах Meizu используются сервисы от Google, однако в будущих девайсах может появиться магазин приложений AppGallery и несколько других программ.

Причины выбора Meizu HMS в качестве базовых сервисов не раскрываются. Также нет информации о том, что со смартфонов производителя исчезнут предустановленные от Google программы. Вероятность появления первых телефонов Meizu с Huawei Mobile Services в будущем источник оценивает как высокую.

Huawei Mobile Services — набор приложений и служб для разработчиков и пользователей, основанных на базе HMS Core. Также данное ядро открывает доступ к сервису облачных вычислений для создателей программ.

Операционную систему HarmonyOS 2.0, в которую входят HMS, ранее назвали «точной копией» Android. Huawei была вынуждена запустить собственную ОС и сервисы после того, как в мае 2019 года компания была внесена в санкционный список США. В частности, на производителя накладывались ограничения использовать в своих смартфонах сервисы от американской компании Google.

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