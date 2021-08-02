Власти Литвы назвали цену защиты от белорусских мигрантов

Работы по техническому обеспечению безопасности литовского участка внешних границ Евросоюза обойдутся в 500 тысяч евро. Об этом министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон, которая находится в Вильнюсе с рабочим визитом.

Билотайте заявила, что Литва сталкивается с гибридной агрессией, которая, по ее словам, направлена ​​не только против Литвы, но и против всего Европейского Союза и его основных демократических ценностей.

«Одна из необходимых мер, которую мы должны принять немедленно, — это установка физического барьера между Литвой и Согласно предварительным подсчетам, только технические мероприятия по усилению контроля границы обойдутся примерно в 500 тысяч евро», — заявила Билотайте.

Еврокомиссар в свою очередь поддержала решение Литвы установить физический барьер на границе с Белоруссией и пообещала выделить Литве 10-12 миллионов евро на реализацию мер по охране границы и решение миграционного кризиса.

Ранее глава Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что власти стран-участниц рассмотрят возможность введения санкций против тех, кто занимается ввозом нелегальных мигрантов из Белоруссии на территорию объединения. Он также подчеркнул, что Евросоюз осуждает «белорусский режим» за использование беженцев и мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей.