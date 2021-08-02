Соседи рассказали о таинственной смерти пары в Петербурге

Соседи рассказали о таинственной смерти пары в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Петербуржцы отметили, что видели погибших вчера ночью — на тот момент они были трезвыми, вели себя адекватно. «Вчера красил балкон, они выходили, были трезвыми, часов в 12 ночи», — рассказал один из жителей дома.

Сосед отметил, что после смерти матери ребенка забрал отец. Кроме того, в приют пришлось отдать кота, который проживал вместе с семьей. «Она жила с сожителем, ребенка забрал отец. Каждый день их встречал, у меня кошка с их котом общается. Я бы не сказал, что наркоманы. Но не все благополучно», — добавил мужчина.

Он не исключил, что в смерти соседей замешаны наркотики.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ребенок проснулся и обнаружил родителей мертвыми. Мальчик позвонил бабушке и дедушке, которые сначала не поверили рассказу внука. Друг семьи вызвал скорую помощь и полицию. По словам ребенка, накануне его родители пили водку.