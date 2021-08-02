Всероссийский конкурс молодых композиторов начал прием заявок

Всероссийский конкурс для молодых композиторов «Партитура 2021» начал прием заявок. Цель конкурса — поддержать отечественных композиторов моложе 35 лет, а также обновить с помощью их произведений репертуары музыкальных коллективов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году победители получат по 200 тысяч рублей. Как сообщается, в прошлом году произведения лауреатов были собраны в сборнике партитур, записаны на студии звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения по всей стране.

«Государство активно поддерживает проекты, посвященные выявлению и поддержке молодых талантов. Сегодня особенно приятно отметить творчество молодых академических композиторов. У нас великая русская, советская и российская композиторская школа, известная всему миру. Очень важно, чтобы и сейчас талантливые люди могли получить возможность представить свои сочинения на ведущих площадках и быть услышанными», — подчеркнул начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Отмечается, что в 2021 году в перечень номинаций добавилась хоровая музыка. Теперь композиторы могут претендовать на приз в следующих сферах: симфоническое произведение крупной формы; симфоническое произведение малой формы; балетная музыка; оперная музыка и оперетта; киномузыка; произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром; эстрадно-симфоническое произведение и хоровая музыка.

Для участия в конкурсе необходимо с 1 августа по 20 октября предоставить свои произведения, созданные не ранее 2020 года, продолжительностью от 10 до 20 минут в виде партитуры, а также по возможности аудио- или видеозаписи анонимно, под коротким девизом. После этого отборочное жюри, в составе которого, в том числе, будут победители конкурса прошлого года, отберет 40 лауреатов, вошедших в шорт-лист.