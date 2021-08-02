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ЕС заплатит за «проевропейские настроения» украинских школьников

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Фото: Roman Baluk / Reuters

Европейский союз (ЕС) выделит средства на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. С проектом ознакомился RT.

Подрядчикам предстоит организовать серию рабочих визитов и онлайн-модулей EU Study Days. Кроме того, ЕС заплатит за разработку онлайн-платформы Online University, виртуальных классов и вебинаров. В документе отмечается, что уроки должны способствовать укреплению «проевропейских настроений» украинских школьников.

Для этих целей планируют выделить 800 тысяч евро.

По данным на декабрь 2020 года, с 2014-го Евросоюз оказал Украине финансовой помощи на 16,5 миллиарда евро. Она оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ. В частности, одним из основных условий интеграции с ЕС называлось создание специализированных ведомств по борьбе с коррупцией.

Европейский проект EU Study Days действует на Украине с 2013 года.

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