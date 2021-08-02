Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили 39 миллионов рублей

Рыбак Питер Шульц (Peter Schultz) из города Аннаполис, американский штат Мэриленд, и его команда выловили 136-килограммовую рыбу-меч примерно в 80 километрах от берега в Вашингтонском каньоне. Об этом сообщает Fox News.

Как сообщил Департамент природных ресурсов Мэриленда, рыбу поймали во время турнира Big Fish в Оушен-Сити. Она оказалась самой крупной в Атлантическом дивизионе.

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Рыбакам понадобилось восемь часов, чтобы выудить огромную рыбу — это улов всей жизни, как отметил Шульц. Он поблагодарил команду и заявил, что вклад каждого из пяти участников был одинаково важен. Победители турнира получили чек на 542,6 тысячи долларов (39,6 миллиона рублей).

Длина тела меч-рыбы может достигать 4,55 метра, а вес особо крупных особей составляет до 650 килограммов. Она не представляет опасности для человека и почти никогда не нападает на людей. Известно только об одном случае, когда в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, выстрелившего в нее из гарпунного ружья. Он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в американском штате Монтана любитель боуфишинга (рыбной ловли с использованием луков и арбалетов) подстрелил 41-килограммового веслоноса и поставил мировой рекорд. Длина рыбы составляла 1,7 метра.

