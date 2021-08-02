Российские следователи раскрыли отличительные черты серийных убийц

У всех серийных убийц есть психологические особенности, делающие их непохожими на обычных людей. Об этом в понедельник, 2 августа, со ссылкой на главу Криминалистического центра Следственного комитета России (СКР) Зигмунда Ложиса сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, отличительными чертами таких людей являются эгоистичность, игнорирование норм в сексуальных отношениях и неумение сопереживать другим. При этом внешне они ничем не отличаются от других людей и даже могут создавать семьи, которые со стороны выглядят вполне благополучными.

В качестве примера Ложис привел Михаила Попкова, известного как Ангарский маньяк. Следствием установлена причастность Михаила Попкова к 86 преступлениям, совершенным в период с 1995 по 2010 год на территории Иркутской области. Позже он признался еще в нескольких убийствах. По словам эксперта, Попков успешно скрывался за «маской нормальности», но в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы ему диагностировали гомицидоманию, то есть непреодолимое влечение к убийствам.

При этом эксперт отметил, что такие психологические отклонения, как зоосадизм, пиромания и энурез у детей не влекут за собой автоматически криминальное поведение.