Осужденному к пожизненному Ангарскому маньяку дали 9 лет за еще два убийства

Иркутский областной суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам Ангарского маньяка Михаила Попкова, признав его виновным еще в двух убийствах. Об этом сообщила «Ленте.ру» Карина Головачева, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России.

Новый срок добавлен к наказанию, назначенному ему по двум предыдущим приговорам в виде пожизненного лишения свободы.

Как установлено в ходе следствия и суда, в ночь с 13 на 14 июля 1995 года в Ангарске сотрудник милиции Попков подвозил 19-летнюю женщину. Предложив вместе выпить, он вывез ее на берег реки Ангара. Там Попков получил отказ от женщины вступить с ним в интимную связь. Он вытащил ее из машины, изнасиловал, а затем несколько раз ударил топором по голове. Тело он сбросил в реку.

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Летом 1995 года при аналогичных обстоятельствах Попков познакомился с другой женщиной. Он вывез ее в парк, где изнасиловал и убил топором.

Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала Попкова вменяемым, но обнаружила у него гомицидоманию с элементами садизма — непреодолимое желание убивать, акцентирование на определенную группу лиц, в случае с Попковым — на женщин, по его мнению, легкого поведения.

Следствием установлена причастность Михаила Попкова к 86 преступлениям, совершенным в период с 1995 по 2010 год на территории Иркутской области, рассказал «Ленте.ру» Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам, расследовавший дело Ангарского маньяка. «Во всех он признался, дал развернутые показания. Но мы считаем, что жертв на его счету больше», — отметил следователь.

14 января 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство Попков был осужден к пожизненному лишению свободы, 10 декабря 2018 года — еще за 56 убийств и одно покушение на убийство получил второй пожизненный срок. Он признался еще в трех убийствах, но в суде его вина не была доказана по этим эпизодам.

Зимой 2020, находясь в колонии для пожизненно осужденных, Попков написал явку с повинной на еще два убийства.