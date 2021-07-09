Российский полицейский-криминалист вычислил маньяка по отпечатку пальца на сетке

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил криминалиста центра Управления МВД России по городу Севастополю Игоря Кротюка, который вычислил серийного насильника в Крыму. Об этом «Ленте.ру» сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2014 года в разных районах Севастополя мужчина совершил несколько изнасилований местных жительниц, в том числе несовершеннолетних.

Во время осмотра места очередного нападения криминалист Игорь Кротюк заметил ключевую улику: злоумышленник проник в квартиру своей жертвы, открыв входную дверь изнутри, то есть дотянуться до ключа он мог только через окно, сняв москитную сетку. Полицейский исследовал сетку и обнаружил отпечаток пальца, который находился в ведомственной базе данных дактилоскопической информации. Личность подозреваемого сразу установили, после чего мужчину задержали.

Также Кротюк обнаружил место наблюдения преступника за потерпевшей, где оказались следы, пригодные для генетической экспертизы. Таким образом подтвердилась причастность задержанного к девятнадцати криминальным эпизодам.

Уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») передано для рассмотрения в Балаклавский районный суд Севастополя.

По приказу министра внутренних дел за раскрытие тяжких резонансных преступлений Игорю Кротюку в скором времени вручат офицерский кортик.