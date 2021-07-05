Осужденный за изнасилование российский министр вышел по УДО

Железнодорожный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего главы Минздрава региона Владимира Стрючкова, приговоренного за изнасилование к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте суда.

В ходатайстве Стрючков отметил, что трудоустроен, неоднократно поощрялся за примерное поведение, добросовестное отношение к труду, активное участие в общественных и воспитательных мероприятиях. Также он полностью возместил причиненный ущерб потерпевшей в сумме 550 тысяч рублей.

Доводы осужденного поддержал представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Суд ходатайство удовлетворил и освободил Стрючкова раньше на один год, шесть месяцев и 23 дня.

Бывшего главу Минздрава Пензы Владимира Стрючкова задержали 23 мая 2019 года по подозрению в изнасиловании. 25 мая 2020 года суд признал его виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Позже наказание смягчили, и бывшего чиновника перевели в колонию-поселение.