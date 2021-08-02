Тигр растерзал фермера и утащил его тело в лес

Тигр в индийском районе Чандрапур, штат Махараштра, растерзал фермера и утащил его тело в лес. Об этом сообщает издание Times of India.

68-летний Хираман Котгейл (Hiraman Kotgale) из деревни Балларпер отправился работать к себе на ферму и к вечеру не вернулся домой. Родственники мужчины не смогли найти его самостоятельно и сообщили об исчезновении представителям лесной службы.

Материалы по теме «Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры «Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты

Сотрудники департамента охраны лесов организовали поиски и нашли тело Котгейла в джунглях. Они сообщили, что мужчина погиб в результате нападения тигра. Предположительно, хищник убил свою жертву на ферме, после чего утащил труп индийца в лес.

Чиновники выплатили семье погибшего часть денежной компенсации и готовят документы для выплаты оставшейся суммы.

Жители деревни разъярены из-за участившихся нападений хищников на людей в этом регионе. Представители департамента охраны лесов проводят информационную кампанию для повышения осведомленности и рассказывают людям, что можно, а чего нельзя делать при встрече с дикими животными. Они установили камеры, чтобы отслеживать передвижения хищников.

Ранее сообщалось, что в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица растерзала двух человек на глазах у их друга, который успел забраться на дерево и спастись. На следующий день тела погибших обнаружили местные жители, которые шли по дороге.

