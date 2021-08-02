Российский врач назвала причину снижения веса после COVID-19

При COVID-19 поражаются все органы и системы, в том числе нервная система и обонятельные луковицы. Поэтому человек, заболевший коронавирусом, может длительное время испытывать отвращение к продуктам, в результате чего есть риск снижения веса. Эту причину назвала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Хадижат Омарова в интервью «Комсомольской правде».

По словам врача, изменение клинической картины заболевания, а именно учащение симптомов диареи, обезвоживания и ухудшение аппетита исследователи связывают с появлением новых штаммов.

«Из-за снижения аппетита человек ест меньше. В итоге не получает достаточную нутритивную поддержку, что приводит к удлинению периода восстановления после болезни», — уточнила Омарова.

Она добавила, что потеря веса после коронавируса, как и период восстановления, не зависит ни от возраста пациента, ни от пола.

«Здесь скорее прослеживается связь с тяжестью течения и длительностью заболевания. Кроме того, имеют значение индивидуальные особенности организма», — заключила медик.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова и младший научный сотрудник клинического отдела этого медучреждения, врач-терапевт Дарья Хавкина рассказали о снижении веса у переболевших COVID-19. Такое последствие отмечают почти все, кто переболел коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме, уточнили они.

