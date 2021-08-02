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Бывшая девушка пришла на свадьбу к мужчине и стала его второй женой

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Фото: Страница Doyok Potret в Facebook

Жительница Индонезии без приглашения явилась на свадьбу к бывшему возлюбленному и стала его второй женой. Об этом сообщает Asia One.

20-летняя Нур Хуснул Котимах (Nur Khusnul Kotimah рассказала, что Юанита Рури (Yuanita Ruri) пришла к ним на свадьбу и попросила ее 20-летнего жениха Корика Акбара (Korik Akbar) жениться и на ней тоже.

21-летняя Рури — бывшая девушка Корика, они знакомы с 2016 года. Индонезийка увидела сообщения о подготовке свадьбы в соцсетях, когда друзья начали по ошибке поздравлять ее вместо Котимах. Тогда Рури без приглашения явилась на традиционный обряд похищения невесты и попросилась во вторые жены.

Акбар удивился такому повороту событий и решил жениться на обеих девушках. Предварительно он обсудил идею с семьей.

«Приданое за обеих невест практически одинаковое и составляет 1,75 миллиона индонезийских рупий (8,8 тысячи рублей)», — заявил мужчина. Он отметил, что решение жениться на двоих невестах было непростым, так как сейчас он без работы, а ему придется содержать обеих девушек.

Похищение — часть тщательно продуманного ритуала, который требует согласия родителей возлюбленных, однако часто традицией злоупотребляют, чтобы оправдать ранние браки.

В начале июля сообщалось, что пользовательница TikTok из американского штата Кентукки рассказала, что отец втайне от матери назвал ее в честь любовницы. Он дал ей имя Кристина и быстро оформил все необходимые документы, пока его жена приходила в себя после кесарева сечения.

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