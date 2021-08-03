Россиянка умерла из-за аномальной жары

В городе Артем Приморского края местная жительница умерла из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Общественное телевидение Приморья».

По данным телеканала, россиянка находилась на даче. Она потеряла сознание из-за духоты, упала и получила ушиб. После того, как она очнулась, родственники решили доставить ее в городской травмпункт. Там она вновь потеряла сознание.

Сотрудники травмпункта пытались привести ее в чувство, после чего вызвали скорую, которая также начала проводить реанимационные мероприятия — они длились 30 минут. Несмотря на оказанную помощь, женщина умерла.

Ранее сообщалось, что в Тверской области из-за урагана пострадали 15 человек, погибли трое — два взрослых и ребенок. Непогода повредила кровли около 70 домов, обесточены около 1,6 тысячи зданий.