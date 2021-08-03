Ушедшие от Маска инженеры создадут электрокатер

Группа бывших инженеров компании Илона Маска SpaceX занялась созданием электрического скоростного катера Arc One, пишет Business Insider.

Производитель катера компания Arc обещает, что он сможет развивать скорость до 40 миль (65 километров) в час и будет стоить 300 тысяч долларов. Заряда 200-киловаттной батареи хватит на пять часов. Выпуск семиметровой лодки планируется к концу 2021 года. Уже сейчас на сайте компании можно забронировать лодку, внеся возвращаемый депозит в одну тысячу долларов.

Материалы по теме Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Arc основана в Лос-Анджелесе, где прогулки на катере пользуются особой популярностью. Все сотрудники компании, за исключением исполнительного директора Митча Ли, имеют опыт работы в SpaceX. Один из них, Райан Кук, после ухода из Boeing работал над первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9. Компания получила 4,25 миллиона долларов в рамках начального финансирования.

В начале марта в США поступили в продажу электрокатера Eelex 8000 с аккумулятором мощностью 120 киловатт-час шведского стартапа X Shore. В апреле компания привлекла 15 миллионов евро частных инвестиций на увеличение выпуска электролодок.

По данным исследовательской компании IDTechEx, рынок электрокатеров начнет набирать обороты по мере усовершенствования технологий и падения цен на аккумуляторы. К концу десятилетия рынок будет насчитывать 70 тысяч электрических лодок, но это так и останется развлечением «богатых энтузиастов».