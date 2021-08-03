Бедой европейской экономики назвали нерешительность

Участники опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos Moris, назвали одной из главных бед европейской экономики нерешительность потребителей, мешающую полноценному восстановлению спроса. Выдержки из работы приводит CNBC.

Нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что была летом прошлого года, когда власти европейских стран начали снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Тогда специалисты и производители проявляли оптимизм по поводу скорого восстановления экономической активности, на которую должен был повлиять сформировавшийся за время карантина отложенный спрос.

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Нынешнее поведение европейских потребителей вызвано опасениями о том, что пандемия коронавируса и ограничения продлятся дольше, чем предполагалось изначально. Все больше людей предпочитают откладывать деньги вместо того, чтобы тратить, а также избегают путешествий и появления в публичных местах и на массовых мероприятиях.

Около 40 процентов респондентов рассказали, что пока не чувствуют себя комфортно в общественных местах, и, следовательно, избегают посещения предприятий сферы услуг и развлечений.

Также на общее состояние европейской экономики оказал влияние сохраняющийся во многих отраслях удаленный режим работы. Эксперты называют этот фактор «экономикой вокруг офиса», указывая на то, что от непосещения сотрудниками привычных рабочих мест страдает обслуживающий персонал и расположенные поблизости заведения, в первую очередь в сфере общественного питания.