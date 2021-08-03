Фото Кайли Дженнер топлес взволновало фанатов

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала откровенный снимок и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 23-летнюю знаменитость запечатлели топлес на темном фоне. При этом Дженнер прикрывает обнаженную грудь руками. Ее тело почти полностью покрыто золотой краской. Образ звезды дополнили крупные серьги и кольца. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом. «Богиня!», «Я обожаю тебя!», «Ты выглядишь сногсшибательно!», «Потрясающая женщина!», «Ты моя королева!», «У тебя самая красивая фигура в мире!» — писали они.

В июле Кайли Дженнер заподозрили в беременности. Поклонники обратили внимание на изменения в поведении и предпочтениях бизнесвумен, проанализировав ее последние публикации в Instagram. Так, например, по мнению подписчиков, Дженнер отказалась от алкогольного коктейля и суши с сырой рыбой из-за того, что ждет ребенка. Вместо этого звезда предпочла тост с авокадо.