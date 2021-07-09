Кайли Дженнер заподозрили в беременности

Поклонники заподозрили предпринимательницу и телезвезду Кайли Дженнер во второй беременности. Соответствующую информацию публикует портал Elite Daily.

Как сообщает издание, поклонники обратили внимание на изменения в поведении и предпочтениях бизнесвумен, проанализировав ее последние публикации в Instagram. Так, например, по мнению подписчиков, Дженнер отказалась от алкогольного коктейля и суши с сырой рыбой из-за того, что ждет ребенка. Вместо этого звезда предпочла тост с авокадо.

Помимо этого, слухи о беременности также спровоцировали воссоединение знаменитости с рэпером Трэвисом Скоттом. 23-летняя звезда реалити-шоу объявила о примирении с музыкантом в Instagram, опубликовав их совместную фотографию.

Известно, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают трехлетнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года. Пара начала встречаться в 2017 году, затем «взяла перерыв» в октябре 2019 года, а весной 2021 года возлюбленные вновь сошлись.

В октябре 2010 года Кайли Дженнер ответила на вопросы поклонников о беременности. В частности, она рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом после родов. По словам Дженнер, на ее груди, ягодицах и бедрах появились растяжки, и она не стала от них избавляться.