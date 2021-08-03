Рестораны и фитнес-залы в Нью-Йорке закроют от непривитых граждан

Посетители и работники ресторанов и фитнес-залов Нью-Йорка должны будут предъявлять карточку о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19, для непривитых граждан заведения будут закрыты. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.

Ограничение вступит в силу 16 августа. «Если вы хотите быть полноценной частью общества, вы должны быть вакцинированы», — заявил мэр Нью-Йорка. Только привитые граждане, по словам де Блазио, смогут делать «множество вещей, доступных в городе».

28 июля городская мэрия обещала заплатить по 100 долларов каждому ньюйоркцу, который пройдет первый этап вакцинации от коронавируса. Поощрение будет доступно в виде предоплаченной дебетовой карты. В качестве альтернативы желающие смогут выбрать бесплатное посещение общественного театра, луна-парка и достопримечательностей Нью-Йорка.