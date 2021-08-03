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Пентагон отказался подтверждать смерть офицера полиции

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Фото: JIM BOURG / Reuters

Глава Службы охраны Пентагона Вудро Куссе отказался подтверждать смерть офицера полиции в результате стрельбы около здания Минобороны США. Его слова на брифинге передает РИА Новости.

Он пояснил, что не будет подтверждать эту информацию, так как расследование еще продолжается. То же самое Куссе ответил касательно смерти стрелявшего. Кроме того, шеф полиции Пентагона сообщил, что правоохранители пока что не знают мотивов преступника и не ищут другого подозреваемого.

Куссе добавил, что по итогам расследования будет принято решение о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.

Ранее о смерти офицера полиции в результате стрельбы около Пентагона сообщил CNN. При этом официально эта информация не подтверждалась.

3 августа неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек. Позже в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы. Местных жителей призвали по возможности избегать поездок в район, где произошел инцидент.

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Предыстория: Офицер полиции умер после стрельбы около Пентагона
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