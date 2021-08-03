Офицер полиции умер после стрельбы около Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в Пентагоне на запрос телеканала о комментариях пока не ответили.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек.

Позже в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы. Местных жителей призвали по возможности избегать поездок в район, где произошел инцидент.