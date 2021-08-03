PepsiCo избавится от Tropicana

PepsiCo избавится от брендов, которые выпускают соки, и сконцентрируется на производстве низкокалорийных напитков и более здоровых снеков. Компания планирует продать Tropicana и другие торговые марки соков французской частной инвестиционной фирме PAI Partners, пишет Bloomberg.

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Договориться о продаже компании планируют в конце 2021 года или в начале 2022-го. Американский производитель напитков рассчитывает получить в результате сделки около 3,3 миллиарда долларов и оставить за собой 39-процентную долю в новом совместном предприятии. У PAI же появится право приобретать некоторых производителей сока в Европе.

Французская фирма уже является опытным инвестором в сфере продуктов питания. В 2016 году PAI выкупила крупное подразделение Nestle по производству мороженого и объединила его со своей компанией R&R для создания бренда Froneri — примерно то же самое сейчас происходит и с PepsiCo.

Главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта считает, что совместное предприятие с PAI сделает больший вклад в развитие любимых соковых брендов, чем сейчас может позволить компания, фокус которой сместился на другие продукты. Ведь в планах PepsiCo — расширить ассортимент здоровых закусок и напитков без калорий.