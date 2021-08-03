Калифорнийцам придется экономить на свинине

В начале 2021 года Калифорния начнет применять новые правила по защите животных, одобренные подавляющим большинством избирателей. Эти правила требуют увеличить площадь для разведения свиней, кур-несушек и телят. Но фермеры не способны обеспечить требуемое содержание животных в столь сжатые сроки, из-за чего Калифорния может лишиться большой части поставок изделий из свинины, пишет NBC News.

На свиноферме в Айове свиноматок содержат в загонах размером 1,3 квадратных метра во время осеменения, а затем переводят в групповые загоны площадью примерно 1,9 квадратных метра. Оба они меньше, чем положенные по новому стандарту 2,2 квадратных метра. На данный момент только четыре процента свиноводческих хозяйств соответствуют этим правилам. Трудно представить, как свиноводство может обеспечить достаточное количество продуктов питания в Калифорнии, которая потребляет примерно 15 процентов всей производимой в стране свинины, к началу 2021 года. Это означает, что Калифорния может лишиться почти всех поставок свинины, большая часть которых приходит из Айовы, а производители свинины столкнутся с более высокими затратами, чтобы восстановить ключевой рынок.

Владелица закусочной SAMS American Eatery Джинни Ким, которая уже 15 лет ею руководит, опасается, что новые правила будут разрушительными для ресторанного бизнеса. Бекон, яйца и картофельные оладьи – основа меню ее кофейни. Ким удалось сохранить бизнес во время пандемии. Теперь она опасается, что ее закусочная, которая специализируется на завтраках, может понести большие убытки в течение нескольких месяцев.

Национальный совет производителей свинины обратился в Министерство сельского хозяйства США с просьбой оплатить переоборудование свиноводческих хозяйств по всей стране. Также свиноводческие фермы подали иски, но пока суды поддержали принятый закон. Национальный совет производителей свинины и коалиция калифорнийских ресторанов и бизнес-групп попросили губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отложить выполнение новых требований. Совет также надеется, что мясо, уже находящееся в цепочке поставок, будет продано. Это отсрочит возникновение дефицита.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Hatamiya Group, которую наняли противники новых стандартов, если половина предложения свинины в Калифорнии внезапно исчезнет, цены на бекон подскочат на 60 процентов. Однако аналитики прогнозируют, что по крайней мере, на начальном этапе даже при резком росте цен на свинину в Калифорнии покупатели в других частях страны не заметят особой разницы.