Решена проблема хранения личных вещей на пляже

Сервис для поиска и бронирования путешествий Hoo разработал купальные костюмы, оснащенные небольшими карманами для хранения личных вещей. Об этом сообщает Daily Star.

Новая модель купальников получила название Junx. На плавки каждого комплекта дизайнеры нашили карманы сзади, а также широкую резинку, соединяющую пояс и прорезь для ноги, — спереди.

Таким образом компания предлагает клиентам решить проблему хранения мелких личных вещей во время отдыха на пляже: в карман помещаются ключи, телефон или банковская карта, а под резинку — более габаритные предметы, такие как солнцезащитный крем или портмоне.

Отмечается, что новинка разработана в ярких кислотных цветах в стиле 1980-х годов.

«Люди продолжают искать способы получить максимум удовольствия от своих отпусков этим летом. Запустив Junx, мы надеемся избавить туристов от стресса, с которым они часто сталкиваются на пляже или у бассейна», — прокомментировал продукт директор по маркетингу Hoo Дункан Маккена (Duncan McKenna).

В июле знаменитые модели и блогерши массово разместили в соцсетях снимки, на которых они запечатлены в вязаных бикини, и запустили новый тренд. Так, например, модель Деми Роуз сфотографировалась в раздельном купальнике телесного оттенка, а английская телеведущая Хлои Ферри, в свою очередь, снялась в ярко-розовом бикини с сине-зелеными вставками.