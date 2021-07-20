Знаменитости массово снялись в вязаных бикини и запустили тренд

Знаменитые модели и блогерши массово разместили в соцсетях снимки, на которых они запечатлены в вязаных бикини, и запустили новый тренд. На размещенные в сети фото обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, например, модель Деми Роуз сфотографировалась в раздельном купальнике телесного оттенка, а английская телеведущая Хлои Ферри, в свою очередь, снялась в ярко-розовом бикини с сине-зелеными вставками.

Блогерша Лэйси Уокер попозировала перед камерой в красно-белом купальном костюме с клетчатым принтом. Тренд поддержала и предпринимательница с никнеймом @azramati: ее запечатлели в вязаном комплекте бело-голубого цвета.

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Кроме того, модель Марта Велькович разместила фото в купальнике бледно-розового оттенка, а фитнес-блогер Марика Трилли снялась в бикини черного, белого и оранжевого цветов.

По информации издания, летом 2021 года вязаные купальные костюмы появились в ассортиментах множества модных брендов, таких как Shein, Boohoo и Fashion Nova.

Ранее в июле чешский дизайнер предложил мужчинам надевать корсеты, которые традиционно являются предметом женского гардероба. Модельер Зденек Луск (Zdenek Lusk) разработал дизайн жесткого корсета V-образной формы с пластиковыми косточками, который затягивается по фигуре с помощью атласной ленты. По словам специалиста, к созданию вещи он приступил после того, как заметил, что многие мужчины в тренажерном зале стремятся добиться широких плеч, контрастирующих с тонкой талией.