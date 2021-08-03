Сын российского олигарха вновь стал миллиардером

Бизнесмен Игорь Ротенберг, сын российского олигарха Аркадия Ротенберга, вновь оказался в списке долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes.

Состояние Игоря Ротенберга оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Вернуться в список бизнесмену помогла прибыль, полученная от его крупнейшего актива — буровой компании «Газпром бурение». В 2016-2020 годах компания выплатила своим акционерам 46 миллиардов рублей дивидендов. При доле Ротенберга в 78,71 процента он должен был получить почти 36 миллиардов рублей до вычета налогов.

На сегодняшний день 100 процентов акций «Газпром бурение» принадлежат малоизвестному московскому АО «НПС Стар». Компания зарегистрирована в ноябре 2019 года. Учредителем фирмы в ЕГРЮЛ указана Елена Фофанова. Основным видом деятельности компании указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Представитель Ротенберга не стал раскрывать подробностей сделки.

Впервые Forbes включил Игоря Ротенберга в список долларовых миллиардеров в 2018 году с состоянием в 1,1 миллиарда. По итогам 2019 года бизнесмен выпал из рейтинга, поскольку его состояние уменьшилось до 850 миллионов — из-за санкций ему пришлось продать 33,3 процента девелоперской компании TPS Real Estate сестре Лилии. Сейчас он занимает 129 место в списке богатейших людей России по версии Forbes.

Отец Игоря Ротенберга Аркадий расположился на 52 месте в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается почти в три миллиарда долларов. В начале января Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике, который вскоре станет апарт-отелем. Он рассказал о своей любви к отельному бизнесу и о наличии нескольких объектов в Крыму и на Дальнем Востоке.