Российским строительным компаниям предложили доплатить за работу на государство

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило проект постановления правительства об изменении цен на государственные контракты из-за сильного роста цен на материалы. По данным РБК его уже согласовали в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве финансов.

Согласно предложению, менять можно будет госконтракты, касающиеся строек, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства. Если они заключены на срок не менее года, а стоимость их превышает миллион рублей, то можно будет увеличить цену или срок исполнения, но не больше чем на 30 процентов. Раньше корректировать можно было только проекты, которые дороже 100 миллионов рублей, а инициатива позволит расширить эту практику, однако лишь для контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

Чтобы изменить контракт компании, ведущей работы, нужно будет отправить заказчику письменное предложение с обоснованием изменений. Пересмотреть можно будет только стоимость тех работ, которые пока не выполнены. Из документа следует, что на доплату в этом году можно будет использовать деньги из резервного фонда правительства. Проект постановления коснется контрактов 35 заказчиков, включая различные министерства и ведомства, некоторые вузы и Генпрокуратуру.

Ранее в июле крупнейшие строительные компании России в области транспортной инфраструктуры пожаловались на кризис в отрасли и убытки, указав в том числе на то, что система ценообразования в бюджетном строительстве не учитывает рыночные реалии, однако в правительстве жалобе не поверили. В Минстрое сослались на собственный анализ, который показал, что у большей части дорожно-строительных организаций за указанный период прибыль выросла на 19–125 процентов.

При этом рост цен на стройматериалы уже привлек внимание Федеральной антимонопольной службы. ФАС в июле объявила, что намерена провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов «в связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках».