Президент Узбекистана разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который разрешает отстранять от работы непривитых сотрудников. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Согласно закону, главный санитарный врач Узбекистана может ввести обязательную профилактическую вакцинацию населения «в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний». Если сотрудник, не имея противопоказаний, откажется от прохождения профилактической вакцинации, то работодатель вправе не допустить его к работе.

В июле в Узбекистане была введена обязательная вакцинация для госслужащих, медиков, педагогов, работников транспортных компаний и торговых точек.

На данный момент из 34,5 миллиона граждан Узбекистана полностью вакцинированы от коронавируса более 1,2 миллиона, передает ТАСС. В республике зафиксировано более 131 тысячи случаев COVID-19, скончались 893 пациента.