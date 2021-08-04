50-летняя телеведущая показала фигуру в бикини во время отдыха

Британская телеведущая Аманда Холден показала откровенное фото, сделанное во время семейного отдыха, и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость снялась на небольшой яхте. Ее запечатлели с распущенными волосами в белом комплекте бикини и солнцезащитных очках. Предполагается, что Холден проводит отпуск в Греции. Публикация набрала больше 42 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройную фигуру телеведущей в комментариях. «Ох, Аманда, у тебя самые потрясающие ноги... Ты просто сногсшибательна и чертовски горяча», «Вау, выглядишь невероятно для своего возраста», «Фигура!», «Как ты держишь себя в форме? Просто поразительная», «Выглядишь прекрасно, наслаждайся!» — хвалили они.

В июле поза 50-летней телеведущей на новом снимке в бикини вызвала споры в сети. На нем знаменитость лежит возле бассейна в розово-белом бикини. При этом на фоне открывается вид на океан. «Ты всегда отдыхаешь в напряженной позе?» — интересовались подписчики.