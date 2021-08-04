В музее «Титаника» на посетителей упала стена в виде айсберга

В музее «Титаника» в американском штате Теннесси на посетителей упала стена в виде айсберга. Об этом сообщает ABC News.

В результате происшествия пострадали три человека. Все они были доставлены в больницу. После ЧП музей закрыли на день. По оценке администрации учреждения, для восстановления стены потребуется не менее четырех недель.

Музей, посвященный затонувшему в 1912 году пароходу, открылся в городе Пиджен-Фордж в 2010 году. Здание имеет форму корабля. Посетителям выдают посадочные талоны, на которых написаны имена реальных пассажиров или членов экипажа британского лайнера.