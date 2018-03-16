После пожара музей восковых фигур превратился в комнату страха

В Центральном парке Красноярска сгорели выставка восковых фигур, комната страха и комната смеха. Видеозапись с места инцидента опубликовал «Проспект мира».

На кадрах показаны частично оплавившиеся восковые фигуры российских императоров и политических деятелей на фоне почерневших стен. У одной из скульптур не оказалось половины лица, часть одежд и интерьера сгорела.

Пожар в красноярском парке произошел ночью в пятницу, 16 марта. Сначала загорелись несколько павильонов рядом с аллеей, после чего огонь перекинулся на подсобное помещение, стены и крышу комнаты страха. Общая площадь возгорания составила 155 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительная версия случившегося — поджог.

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