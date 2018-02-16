Во Владивостоке загорелся военный корабль

В порту Владивостока загорелся большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом сообщает новостной портал PrimaMedia.

По информации СМИ, на месте инцидента находятся несколько пожарных расчетов и бригад скорой помощи.

Источник в Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщил агентству ТАСС, что жертв и пострадавших нет. «Пожар на БПК "Шапошников". В 10:04 местного времени (03:04 мск) вызов поступил, в 10:10 пришло 11 единиц техники, 48 пожарных, в это же время началась разведка и локализация пожара. В 10:30 вывели 106 человек экипажа, возгорание в машинно-котельном отделении, тушение пожара в процессе, площадь неизвестна», — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили агентству РИА Новости, что помогают тушить возгорание «в рамках взаимодействия».

В 2014 году БПК «Маршал Шапошников» участвовал в борьбе с сомалийскими пиратами в Аденском заливе. Корабль под командованием контр-адмирала Владимира Дмитриева сопровождал конвои гражданских судов до безопасных вод.

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