Надзирательница занялась сексом с заключенным и попала за решетку

Тюремная надзирательница из пригорода Лондона, Англия, занялась сексом с заключенным и на восемь месяцев попала за решетку. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя надзирательница Ятевуладио Джени Матуасильва (Yatewuladio Djeny Matuasilva) три года проработала в тюрьме Пентонвиль. В августе прошлого года она вступила в сексуальную связь с заключенным и попалась с поличным на месте преступления.

Сначала женщина отрицала наличие сексуальных отношений с заключенным. Она заявила, что у нее провал в памяти, из-за чего она не знает, как оказалась в его камере и почему у нее были наполовину спущены брюки. Позже в суде она признала вину.

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И заключенный, и надзирательница были родом из Конго. Судья заподозрил, что именно этот факт положил начало их отношениям. Адвокат Дэвид Китсон (David Kitson) рассказал, что заключенный сначала сказал Матуалсильве, что ему нужен человек, который его выслушает, и после этого их отношения начали развиваться. Он передал суду просьбу надзирательницы перевести ее в другую зону тюрьмы, где работает больше женщин и где меньше контактов с заключенными.

Суд отклонил эту просьбу и приговорил женщину к восьми месяцам тюрьмы. При вынесении приговора судья сказал: «Больше всего меня беспокоит тот риск, которому вы подвергли коллег и общество. К сожалению, несмотря на отсутствие других проступков, это достаточно серьезное нарушение, чтобы назначить реальный тюремный срок». Судья добавил, что заключенный мог украсть ключи у надзирательницы и сбежать.

Ранее в США приговорили к лишению свободы другую надзирательницу. Она занялась сексом с заключенным на глазах окружающих. Кроме того, она даже проделала дыру в своей униформе для этих целей, а также тайком пронесла для него телефон и бритвы, которые могли использоваться в качестве оружия.

