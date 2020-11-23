Надзирательница-бодибилдер занялась сексом с заключенным и пошла под суд

Тюремная надзирательница из австралийского города Сидней занималась сексом с заключенным, тайно проносила ему табак для самокруток и пошла под суд. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

25-летняя Мелисса Гудвин (Melissa Goodwin), надзирательница и бодибилдер, признала себя виновной в том, что семь месяцев поддерживала романтические и интимные отношения с заключенным по имени Кори Лондон (Corey London). Также коллеги поймали ее за тем, что она передавала любовнику контрабандную посылку: пачку табака, две зажигалки и упаковку жевательной резинки. Ее отстранили от работы в мае, когда факт романа с Лондоном стал очевидным.

Австралийка пропустила судебное заседание, на котором озвучивались обвинения в контрабанде, ради тренировки. В тот момент, когда девушка должна была быть в суде, она выложила в социальные видео фотографии из зала. Судья счел это проявлением неуважения к суду.

Во время очередного заседания, на котором было объявлено, что приговор огласят в 2021 году, Гудвин отчетливо пробормотала «какого хрена». За это ее обвинили в неподобающем поведении в общественных местах.

Австралийку подозревали в неуставных отношениях и с другим заключенным, однако из-за отсутствия доказательств обвинения выдвинуты не были.

Ранее сообщалось, что тюремная надзирательница из английского города Райд, остров Уайт, четыре месяца занималась сексом с опасным преступником, отбывающим срок за двойное убийство. Кроме того, работница тюрьмы якобы позволила своему любовнику избить ее коллегу.