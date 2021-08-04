РЖД начали продавать билеты со скидкой 50 процентов для одной категории россиян

РЖД начали продавать билеты с увеличенной до 50 процентов скидкой для одной категории россиян — студентов и аспирантов очной формы обучения. Об этом сообщается на сайте компании.

С 5 августа по 5 сентября участники программы лояльности «РЖД Бонус» могут приобрести билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50 процентов. Акция распространяется на места в купейных вагонах, а также на сидячие места в скоростных составах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Для участия в акции студенты и аспиранты должны отправить справку об обучении или скан приказа о зачислении в учебное заведение через личный кабинет пользователя программы «РЖД Бонус», либо на почту bonusstudent@fpc.ru. В течение двух рабочих дней пассажиру будет присвоен статус «Студент» и открыт доступ к покупке билетов со скидкой.

Также купить билет со скидкой можно будет и в железнодорожных кассах — для этого нужно сообщить кассиру номер участника программы лояльности.

Ранее в августе РЖД открыли продажу льготных билетов для российских семей с детьми. Сообщалось, что со 2 августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда дальнего следования по льготному тарифу — в среднем, стоимость поездки будет снижена примерно на 40 процентов.

